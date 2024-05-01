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Поляков Петр Андреевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Поляков Андрей Афонасьевич

Мать: Полякова Варвара Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова (Лисина) Катерина Гавриловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-46л
Бракосочетание
Около 1789

Жена: Полякова (Елкина) Катерина Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Полякова Марья Петровна

Мать ребёнка: Полякова (Елкина) Катерина Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Смерть
1824
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 86об

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