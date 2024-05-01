Поляков Петр Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-46л
Бракосочетание
Около 1789
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Полякова Марья Петровна
Мать ребёнка: Полякова (Елкина) Катерина Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Смерть
1824
ГАСО, рев1834, 86об