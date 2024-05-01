Полякова (Елкина) Катерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1769
Отец: Елкин Иван Аврамович
Мать: Елкина Марфа Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Бракосочетание
Около 1789
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Полякова Марья Петровна
Отец ребёнка: Поляков Петр Андреевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Смерть
Неизвестно