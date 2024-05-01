Полякова (Елкина) Катерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Елкина) Катерина Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1724 г.р.

Мать

Около 1734 г.р.

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Елкин Иван Аврамович

Мать: Елкина Марфа Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Бракосочетание
Около 1789

Муж: Поляков Петр Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Полякова Марья Петровна

Отец ребёнка: Поляков Петр Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 82 лист
Смерть
Неизвестно

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