Елкина Марфа Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Полякова Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Елкин Иван Ермолаевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Елкин Иван Ермолаевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Смерть
Неизвестно