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Елкин Федор Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Елкин Иван Аврамович

Мать: Елкина Марфа Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Бракосочетание
Около 1777

Жена: Елкина Федора Никифоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Колчина (Елкина) Федора Федоровна

Мать ребёнка: Елкина Федора Никифоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 67-1-99-114л
Смерть
1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист

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