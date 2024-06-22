Елкин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1760
Отец: Елкин Иван Аврамович
Мать: Елкина Марфа Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Бракосочетание
Около 1777
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Колчина (Елкина) Федора Федоровна
Мать ребёнка: Елкина Федора Никифоровна
ГАСО, 67-1-99-114л
Смерть
1782
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист