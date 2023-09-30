Колчина Федора Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Колчин Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Колчина Агрофена Тимофеевна
Отец ребёнка: Колчин Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Колчина Марья Тимофеевна
Отец ребёнка: Колчин Тимофей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно