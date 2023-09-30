Колчина Федора Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчина Федора Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1789 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Колчин Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Колчин Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Колчина Агрофена Тимофеевна

Отец ребёнка: Колчин Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Колчина Марья Тимофеевна

Отец ребёнка: Колчин Тимофей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колчин Тимофей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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