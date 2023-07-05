Елкина Федора Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1777
Муж: Федор Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Елкина Федора Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Бракосочетание
После 1782
Муж: не указан
Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Смерть
Неизвестно