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Елкина Федора Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1777

Муж: Федор Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Елкина Федора Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Бракосочетание
После 1782

Муж: не указан

Калинино, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 114 лист
Смерть
Неизвестно
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