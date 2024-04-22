Полякова Матрена Афонасьевна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Матрена Афонасьевна Борисовна

Место рождения

Хохлома, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1708 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Хохлома, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Поляков Андрей Афонасьевич

Отец ребёнка: Поляков Афонасий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Поляков Федор Афонасьевич

Отец ребёнка: Поляков Афонасий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 63 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Мячева Анна Афонасьевна

Отец ребёнка: Поляков Афонасий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Афонасий Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 63 оборот
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Смерть
Неизвестно
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