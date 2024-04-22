Полякова Матрена Афонасьевна Борисовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Поляков Андрей Афонасьевич
Отец ребёнка: Поляков Афонасий Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Поляков Федор Афонасьевич
Отец ребёнка: Поляков Афонасий Иванович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 63 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Мячева Анна Афонасьевна
Отец ребёнка: Поляков Афонасий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 63 оборот
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Смерть
Неизвестно