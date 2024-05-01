Поляков Афонасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1708
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Ничего о себе не знает, кроме того, что поляк
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 63 оборот
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Поляков Андрей Афонасьевич
Мать ребёнка: Полякова Матрена Афонасьевна Борисовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Поляков Федор Афонасьевич
Мать ребёнка: Полякова Матрена Афонасьевна Борисовна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 63 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Мячева (Полякова) Анна Афонасьевна
Мать ребёнка: Полякова Матрена Афонасьевна Борисовна
Смерть
До 1782
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот