Поляков Афонасий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Афонасий Иванович

Поляков Афонасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1721 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Ничего о себе не знает, кроме того, что поляк
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Матрена Афонасьевна Борисовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 63 оборот
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Поляков Андрей Афонасьевич

Мать ребёнка: Полякова Матрена Афонасьевна Борисовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Поляков Федор Афонасьевич

Мать ребёнка: Полякова Матрена Афонасьевна Борисовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 63 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Мячева (Полякова) Анна Афонасьевна

Мать ребёнка: Полякова Матрена Афонасьевна Борисовна

Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот

Мы используем куки для улучшения работы сайта.