Мячева Анна Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мячева Анна Афонасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Мячев Потап Еремеевич

Отец ребёнка: Мячев Еремей Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Мячев Петр Еремеевич

Отец ребёнка: Мячев Еремей Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мячев Еремей Максимович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 оборот
Смерть
Неизвестно
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