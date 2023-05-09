Мячева Анна Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Мячев Еремей Максимович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Мячев Петр Еремеевич
Отец ребёнка: Мячев Еремей Максимович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 49 оборот
Смерть
Неизвестно