Ралль Фёдор (Фердинанд) Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти31.03.1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1808
Жена: Ралль Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.04.1809
Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.04.1809
Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Бухмейер Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Рёмер Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Между 12.08.1817 и 12.08.1818
Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.02.1821
Сын: Ралль Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ралль Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна
Смерть
31.03.1859
Тверь, город Тверь, Тверская область