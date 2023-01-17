Ралль Фёдор (Фердинанд) Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ралль Фёдор (Фердинанд) Фёдорович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1774

Дата смерти

31.03.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
22.01.1808

Жена: Ралль Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.04.1809

Сын: Ралль Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.04.1809

Сын: Ралль Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Бухмейер Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Рёмер Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Между 12.08.1817 и 12.08.1818

Сын: Ралль Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.02.1821

Сын: Ралль Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ралль Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ралль Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Ралль Мария Дмитриевна

Смерть
31.03.1859
Тверь, город Тверь, Тверская область
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