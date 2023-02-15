Ралль Александр Фёдорович
мужской, родился 05.02.1821, Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
умер 06.07.1894
МатьРалль (Римская-Корсакова) Мария Дмитриевна29.05.1783 г.р.
ОтецРалль Фёдор (Фердинанд) Фёдорович1774 г.р.
Супруги
Ралль (Волконская) Варвара Владимировна04.03.1827 г.р.
Дети
Ралль Владимир Александрович11.11.1849 г.р.
Ралль Дмитрий Александрович19.12.1852 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1821
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ралль Константин Александрович
Мать ребёнка: Ралль (Волконская) Варвара Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ралль Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Ралль (Волконская) Варвара Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1849
Сын: Ралль Владимир Александрович
Мать ребёнка: Ралль (Волконская) Варвара Владимировна
Рождение ребёнка
19.12.1852
Сын: Ралль Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Ралль (Волконская) Варвара Владимировна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.12.1854
Сын: Ралль Николай Александрович
Мать ребёнка: Ралль (Волконская) Варвара Владимировна
Рождение ребёнка
02.02.1858
Дочь: Ралль Мария Александровна
Мать ребёнка: Ралль (Волконская) Варвара Владимировна
Смерть
06.07.1894