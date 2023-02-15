Ралль Александр Фёдорович 05.02.1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ралль Александр Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 05.02.1821, Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

умер 06.07.1894

Мать
Ралль (Римская-Корсакова) Мария Дмитриевна29.05.1783 г.р.
Отец
Ралль Фёдор (Фердинанд) Фёдорович1774 г.р.
Супруги
Ралль (Волконская) Варвара Владимировна04.03.1827 г.р.
Дети
Ралль Владимир Александрович11.11.1849 г.р.
Ралль Дмитрий Александрович19.12.1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1821

Отец: Ралль Фёдор (Фердинанд) Фёдорович

Мать: Ралль (Римская-Корсакова) Мария Дмитриевна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ралль Константин Александрович

Мать ребёнка: Ралль (Волконская) Варвара Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ралль Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Ралль (Волконская) Варвара Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ралль (Волконская) Варвара Владимировна

Рождение ребёнка
11.11.1849

Сын: Ралль Владимир Александрович

Мать ребёнка: Ралль (Волконская) Варвара Владимировна

Рождение ребёнка
19.12.1852

Сын: Ралль Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Ралль (Волконская) Варвара Владимировна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
28.12.1854

Сын: Ралль Николай Александрович

Мать ребёнка: Ралль (Волконская) Варвара Владимировна

Рождение ребёнка
02.02.1858

Дочь: Ралль Мария Александровна

Мать ребёнка: Ралль (Волконская) Варвара Владимировна

Смерть
06.07.1894

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