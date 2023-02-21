Ралль Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1854
Дата смерти17.06.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1854
Бракосочетание
26.07.1881
Уфа, Уфимский район, Респ. Башкортостан, Russian Federation (Россия) Старшая дочь 20-летняя Ольга Александровна венчалась в Александро-Невской церкви Уфы 26 июля 1881 г. Еѐ избранником стал действител... Показать все
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ралль Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ралль Ольга Александровна
Рождение ребёнка
03.11.1886
Дочь: Озолсон Мария Николаевна
Мать ребёнка: Ралль Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Рейнгард Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Ралль Ольга Александровна
Смерть
17.06.1901