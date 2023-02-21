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Ралль Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1854

Дата смерти

17.06.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1854

Отец: Ралль Александр Фёдорович

Мать: Ралль Варвара Владимировна

Бракосочетание
26.07.1881

Жена: Ралль Ольга Александровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Уфа, Уфимский район, Респ. Башкортостан, Russian Federation (Россия) Старшая дочь 20-летняя Ольга Александровна венчалась в Александро-Невской церкви Уфы 26 июля 1881 г. Еѐ избранником стал действител... Показать все
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ралль Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ралль Ольга Александровна

Рождение ребёнка
03.11.1886

Дочь: Озолсон Мария Николаевна

Мать ребёнка: Ралль Ольга Александровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Рейнгард Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Ралль Ольга Александровна

Смерть
17.06.1901
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