Ралль (Кугушева) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ралль (Кугушева) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.07.1881

Муж: Ралль Николай Александрович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Уфа, Уфимский район, Респ. Башкортостан, Russian Federation (Россия) Старшая дочь 20-летняя Ольга Александровна венчалась в Александро-Невской церкви Уфы 26 июля 1881 г. Еѐ избранником стал действител... Показать все
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ралль Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ралль Николай Александрович

Рождение ребёнка
03.11.1886

Дочь: Озолсон Мария Николаевна

Отец ребёнка: Ралль Николай Александрович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Рейнгард Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Ралль Николай Александрович

Смерть
Неизвестно
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