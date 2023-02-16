Озолсон (Ралль) Мария Николаевна 03.11.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Озолсон (Ралль) Мария Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 03.11.1886, Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

умерла 24.09.1970, Латвийская ССР

Мать
Ралль (Кугушева) Ольга Александровна1861 г.р.
Отец
Ралль Николай Александрович28.12.1854 г.р.
Супруги
Озолс Карлис07.05.1882 г.р.
Дети
Озолс Александрес1907 г.р.
Бенджаминс (Озолс) Мария14.09.1908 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1886

Отец: Ралль Николай Александрович

Мать: Ралль (Кугушева) Ольга Александровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Озолс Карлис

Рождение ребёнка
1907

Сын: Озолс Александрес

Отец ребёнка: Озолс Карлис

Курляндская губерния, Российская империя

Рождение ребёнка
14.09.1908

Дочь: Бенджаминс (Озолс) Мария

Отец ребёнка: Озолс Карлис

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Рождение ребёнка
04.02.1910

Дочь: Озолс Евгения

Отец ребёнка: Озолс Карлис

Смерть
24.09.1970
Латвийская ССР

Мы используем куки для улучшения работы сайта.