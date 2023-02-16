Озолсон (Ралль) Мария Николаевна
женский, родилась 03.11.1886, Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
умерла 24.09.1970, Латвийская ССР
МатьРалль (Кугушева) Ольга Александровна1861 г.р.
ОтецРалль Николай Александрович28.12.1854 г.р.
Супруги
Озолс Карлис07.05.1882 г.р.
Дети
Озолс Александрес1907 г.р.
Бенджаминс (Озолс) Мария14.09.1908 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1886
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Озолс Карлис
Рождение ребёнка
1907
Сын: Озолс Александрес
Отец ребёнка: Озолс Карлис
Курляндская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.09.1908
Дочь: Бенджаминс (Озолс) Мария
Отец ребёнка: Озолс Карлис
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1910
Дочь: Озолс Евгения
Отец ребёнка: Озолс Карлис
Смерть
24.09.1970
Латвийская ССР