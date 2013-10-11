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Ралль Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1849

Отец: Ралль Александр Фёдорович

Мать: Ралль Варвара Владимировна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Люндеквист Мария Владимировна

Мать ребёнка: Ралль Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ралль Александр Владимирович

Мать ребёнка: Ралль Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ралль Варвара Владимировна

Мать ребёнка: Ралль Надежда Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ралль Надежда Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ралль Лидия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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