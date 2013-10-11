Ралль Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1849
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Люндеквист Мария Владимировна
Мать ребёнка: Ралль Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ралль Александр Владимирович
Мать ребёнка: Ралль Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ралль Варвара Владимировна
Мать ребёнка: Ралль Надежда Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ралль Лидия Васильевна
Смерть
Неизвестно