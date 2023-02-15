Ралль Владимир Александрович
мужской, родился 11.11.1849
умер Неизвестно
ОтецРалль Александр Фёдорович05.02.1821 г.р.
МатьРалль (Волконская) Варвара Владимировна04.03.1827 г.р.
Супруги
Ралль (Игнатьева) Надежда ВладимировнаНеизвестно г.р.
Ралль Лидия ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Ралль Александр ВладимировичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1849
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ралль Александр Владимирович
Мать ребёнка: Ралль (Игнатьева) Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ралль Варвара Владимировна
Мать ребёнка: Ралль (Игнатьева) Надежда Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ралль Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Люндеквист (Ралль) Мария Владимировна
Мать ребёнка: Ралль (Игнатьева) Надежда Владимировна
Смерть
Неизвестно