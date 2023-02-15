Ралль Владимир Александрович 11.11.1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Ралль Владимир Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 11.11.1849

умер Неизвестно

Отец
Ралль Александр Фёдорович05.02.1821 г.р.
Мать
Ралль (Волконская) Варвара Владимировна04.03.1827 г.р.
Супруги
Ралль (Игнатьева) Надежда ВладимировнаНеизвестно г.р.
Ралль Лидия ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Люндеквист (Ралль) Мария Владимировна1893 г.р.
Ралль Александр ВладимировичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1849

Отец: Ралль Александр Фёдорович

Мать: Ралль (Волконская) Варвара Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ралль Александр Владимирович

Мать ребёнка: Ралль (Игнатьева) Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ралль Варвара Владимировна

Мать ребёнка: Ралль (Игнатьева) Надежда Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ралль (Игнатьева) Надежда Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ралль Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Люндеквист (Ралль) Мария Владимировна

Мать ребёнка: Ралль (Игнатьева) Надежда Владимировна

Смерть
Неизвестно

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