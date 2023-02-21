Люндеквист (Ралль) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люндеквист (Ралль) Мария Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Ралль Владимир Александрович

Мать: Ралль Надежда Владимировна

Бракосочетание
С 25.04.1914 по 1919

Муж: Люндеквист Владимир Яльмарович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
бр Люндеквист шт-кап. Владимир Яльмарович Ралль дочь ген-м Мария Владимировна 19-128-1613 222 1914 Л-гв.Павл.п 25.апр https://forum.vgd.ru/post/3866/104590/p3176309.htm#pp3176309
Смерть
Неизвестно
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