Люндеквист (Ралль) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
С 25.04.1914 по 1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
бр Люндеквист шт-кап. Владимир Яльмарович Ралль дочь ген-м Мария Владимировна 19-128-1613 222 1914 Л-гв.Павл.п 25.апр https://forum.vgd.ru/post/3866/104590/p3176309.htm#pp3176309
Смерть
Неизвестно