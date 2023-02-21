Ралль (Игнатьева) Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Люндеквист Мария Владимировна
Отец ребёнка: Ралль Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ралль Александр Владимирович
Отец ребёнка: Ралль Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ралль Варвара Владимировна
Отец ребёнка: Ралль Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно