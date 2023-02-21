Ралль (Игнатьева) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ралль (Игнатьева) Надежда Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Люндеквист Мария Владимировна

Отец ребёнка: Ралль Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ралль Александр Владимирович

Отец ребёнка: Ралль Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ралль Варвара Владимировна

Отец ребёнка: Ралль Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ралль Владимир Александрович

Смерть
Неизвестно
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