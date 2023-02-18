Бухмейер (Ралль) Анастасия Фёдоровна
женский, родилась 1812
умерла 1835, Киев, Украинская ССР, СССР
МатьРалль (Римская-Корсакова) Мария Дмитриевна29.05.1783 г.р.
ОтецРалль Фёдор (Фердинанд) Фёдорович1774 г.р.
Супруги
Бухмейер Ефимович (Александр-Иоахим) ФёдоровичНеизвестно г.р.
Дети
Бухмейер Фёдор Александрович03.11.1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.11.1834
Сын: Бухмейер Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Бухмейер Ефимович (Александр-Иоахим) Фёдорович
Киев, Украинская ССР, СССР
Смерть
1835
Киев, Украинская ССР, СССР