Бухмейер (Ралль) Анастасия Фёдоровна 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бухмейер (Ралль) Анастасия Фёдоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1812

умерла 1835, Киев, Украинская ССР, СССР

Мать
Ралль (Римская-Корсакова) Мария Дмитриевна29.05.1783 г.р.
Отец
Ралль Фёдор (Фердинанд) Фёдорович1774 г.р.
Супруги
Бухмейер Ефимович (Александр-Иоахим) ФёдоровичНеизвестно г.р.
Дети
Бухмейер Фёдор Александрович03.11.1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Ралль Фёдор (Фердинанд) Фёдорович

Мать: Ралль (Римская-Корсакова) Мария Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухмейер Ефимович (Александр-Иоахим) Фёдорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Венчание было в Преображенском соборе в Петербурге.

Рождение ребёнка
03.11.1834

Сын: Бухмейер Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Бухмейер Ефимович (Александр-Иоахим) Фёдорович

Киев, Украинская ССР, СССР

Смерть
1835
Киев, Украинская ССР, СССР

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