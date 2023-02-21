Бухмейер (Ралль) Анастасия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Ралль Фёдор Фёдорович
Мать: Ралль Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.11.1834
Сын: Бухмейер Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Бухмейер Ефимович Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Венчание было в Преображенском соборе в Петербурге.
Смерть
1835