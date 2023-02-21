Бухмейер (Ралль) Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухмейер (Ралль) Анастасия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1835

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Ралль Фёдор Фёдорович

Мать: Ралль Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.11.1834

Сын: Бухмейер Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Бухмейер Ефимович Фёдорович

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухмейер Ефимович Фёдорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Венчание было в Преображенском соборе в Петербурге.
Смерть
1835
Киев, Киевский уезд
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