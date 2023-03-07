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Бухмейер Фёдор Александрович

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

03.11.1834

Дата смерти

02.04.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1834

Отец: Бухмейер Ефимович Фёдорович

Мать: Бухмейер Анастасия Фёдоровна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1864

Сын: Бухмейер Александр Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Бухмейер Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Ралль Поликсена Петровна

Рождение ребёнка
19.02.1877

Дочь: Панчулидзева Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Ралль Поликсена Петровна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Бухмейер Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Ралль Поликсена Петровна

Рождение ребёнка
04.01.1892

Дочь: Коростовцева Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Бухмейер Елена Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухмейер Елена Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ралль Поликсена Петровна

Смерть
02.04.1910
деревня Куоккала, Выборгская губерния, Российская империя
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