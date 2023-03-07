Бухмейер Фёдор Александрович
Место рождения
Дата рождения03.11.1834
Дата смерти02.04.1910
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1834
Рождение ребёнка
29.05.1864
Сын: Бухмейер Александр Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Ралль Поликсена Петровна
Рождение ребёнка
19.02.1877
Дочь: Панчулидзева Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Ралль Поликсена Петровна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бухмейер Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Ралль Поликсена Петровна
Рождение ребёнка
04.01.1892
Дочь: Коростовцева Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: Бухмейер Елена Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухмейер Елена Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ралль Поликсена Петровна
Смерть
02.04.1910
деревня Куоккала, Выборгская губерния, Российская империя