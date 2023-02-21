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Бухмейер Елена Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1892

Дочь: Коростовцева Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Бухмейер Фёдор Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухмейер Фёдор Александрович

Смерть
Неизвестно