Коростовцева (Бухмейер) Валентина Фёдоровна 04.01.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коростовцева (Бухмейер) Валентина Фёдоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 04.01.1892, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 1965

Мать
Бухмейер Елена ИосифовнаНеизвестно г.р.
Отец
Бухмейер Фёдор Александрович03.11.1834 г.р.
Супруги
Коростовцев Кирилл Константинович17.12.1885 г.р.
Дети
Кори (Коростовцев) Георгий (Юрий) Кириллович1910 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1892

Отец: Бухмейер Фёдор Александрович

Мать: Бухмейер Елена Иосифовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коростовцев Кирилл Константинович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Кори (Коростовцев) Георгий (Юрий) Кириллович

Отец ребёнка: Коростовцев Кирилл Константинович

Рига, Rīga

Смерть
1965

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