Коростовцева (Бухмейер) Валентина Фёдоровна
женский, родилась 04.01.1892, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 1965
МатьБухмейер Елена ИосифовнаНеизвестно г.р.
ОтецБухмейер Фёдор Александрович03.11.1834 г.р.
Супруги
Коростовцев Кирилл Константинович17.12.1885 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1892
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Рига, Rīga
Смерть
1965