Ралль (Зеленс) Поликсена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1844
Дата смерти11.05.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Бухмейер Фёдор Александрович
Бракосочетание
28.04.1876
Рождение ребёнка
19.02.1877
Дочь: Панчулидзева Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Бухмейер Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бухмейер Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Бухмейер Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Ралль Василий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.05.1890