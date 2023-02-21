Ралль (Зеленс) Поликсена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ралль (Зеленс) Поликсена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1844

Дата смерти

11.05.1890

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Бухмейер Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Бухмейер Фёдор Александрович

Бракосочетание
28.04.1876

Муж: Ралль Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
19.02.1877

Дочь: Панчулидзева Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Бухмейер Фёдор Александрович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Бухмейер Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Бухмейер Фёдор Александрович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Ралль Борис Васильевич

Отец ребёнка: Ралль Василий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухмейер Фёдор Александрович

Смерть
11.05.1890
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