Ралль Василий Фёдорович Между 12.08.1817 и 12.08.1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ралль Василий Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Между 12.08.1817 и 12.08.1818

умер 06.11.1883

Мать
Ралль (Римская-Корсакова) Мария Дмитриевна29.05.1783 г.р.
Отец
Ралль Фёдор (Фердинанд) Фёдорович1774 г.р.
Супруги
Ралль (Зеленс) Поликсена Петровна02.12.1844 г.р.
Дети
Ралль Борис Васильевич1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 12.08.1817 и 12.08.1818

Отец: Ралль Фёдор (Фердинанд) Фёдорович

Мать: Ралль (Римская-Корсакова) Мария Дмитриевна

Бракосочетание
28.04.1876

Жена: Ралль (Зеленс) Поликсена Петровна

Смерть
06.11.1883

Рождение ребёнка
1887

Сын: Ралль Борис Васильевич

Мать ребёнка: Ралль (Зеленс) Поликсена Петровна

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