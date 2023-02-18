Ралль Василий Фёдорович
мужской, родился Между 12.08.1817 и 12.08.1818
умер 06.11.1883
МатьРалль (Римская-Корсакова) Мария Дмитриевна29.05.1783 г.р.
ОтецРалль Фёдор (Фердинанд) Фёдорович1774 г.р.
Супруги
Ралль (Зеленс) Поликсена Петровна02.12.1844 г.р.
Дети
Ралль Борис Васильевич1887 г.р.
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Рождение
Между 12.08.1817 и 12.08.1818
Бракосочетание
28.04.1876
Смерть
06.11.1883
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Ралль (Зеленс) Поликсена Петровна