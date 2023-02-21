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Ралль Борис Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Ралль Василий Фёдорович

Мать: Ралль Поликсена Петровна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ралль Владимир Борисович

Мать ребёнка: Ралль Вера Владимировна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ралль Лёв Борисович

Мать ребёнка: Ралль Вера Владимировна

Рождение ребёнка
13.05.1912

Дочь: Оболенская Ирина Борисовна

Мать ребёнка: Ралль Вера Владимировна

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ралль Вера Владимировна

Смерть
Неизвестно
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