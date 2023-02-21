Ралль Борис Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Ралль Василий Фёдорович
Мать: Ралль Поликсена Петровна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Ралль Вера Владимировна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ралль Лёв Борисович
Мать ребёнка: Ралль Вера Владимировна
Рождение ребёнка
13.05.1912
Дочь: Оболенская Ирина Борисовна
Мать ребёнка: Ралль Вера Владимировна
Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ралль Вера Владимировна
Смерть
Неизвестно