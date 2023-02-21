Ралль (Толмачёва) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ралль (Толмачёва) Вера Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ралль Владимир Борисович

Отец ребёнка: Ралль Борис Васильевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ралль Лёв Борисович

Отец ребёнка: Ралль Борис Васильевич

Рождение ребёнка
13.05.1912

Дочь: Оболенская Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Ралль Борис Васильевич

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ралль Борис Васильевич

Смерть
Неизвестно
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