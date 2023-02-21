Ралль (Толмачёва) Вера Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Ралль Борис Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ралль Лёв Борисович
Отец ребёнка: Ралль Борис Васильевич
Рождение ребёнка
13.05.1912
Дочь: Оболенская Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Ралль Борис Васильевич
Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно