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Зубов Вячеслав

Место рождения

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область

Дата рождения

18.02.1951

Дата смерти

26.01.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1951

Отец: Зубов Михаил Васильевич

Мать: Зубова Ольга Петровна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Бракосочетание
07.07.1973

Жена: Зубова Татьяна Алексеевна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.01.1974

Дочь: Зубова Наталья

Мать ребёнка: Зубова Татьяна Алексеевна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.09.1976

Дочь: Никитина Марина

Мать ребёнка: Зубова Татьяна Алексеевна

Нижний Новгород
Рождение ребёнка
23.10.1983

Сын: Зубов Алексей

Мать ребёнка: Зубова Татьяна Алексеевна

Нижний Новгород
Работа или профессия
Неизвестно
Пожарный
Смерть
26.01.2010
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