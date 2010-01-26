Зубов Вячеслав
Место рождения
Дата рождения18.02.1951
Дата смерти26.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1951
Отец: Зубов Михаил Васильевич
Мать: Зубова Ольга Петровна
Бракосочетание
07.07.1973
Рождение ребёнка
04.01.1974
Дочь: Зубова Наталья
Мать ребёнка: Зубова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
07.09.1976
Дочь: Никитина Марина
Мать ребёнка: Зубова Татьяна Алексеевна
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
23.10.1983
Сын: Зубов Алексей
Мать ребёнка: Зубова Татьяна Алексеевна
Нижний Новгород
Работа или профессия
Неизвестно
Пожарный
Смерть
26.01.2010