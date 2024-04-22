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Зубов Михаил Васильевич

Место рождения

Ломовка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.10.1911

Дата смерти

07.12.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1911

Отец: Зубов Василий Иосифович

Мать: Зубова Прасковья Даниловна

Ломовка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Зубова Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Зубова Анна Павловна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Зубов Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Зубова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
?.08.1948

Сын: Зубов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Зубова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
18.02.1951

Сын: Зубов Вячеслав

Мать ребёнка: Зубова Ольга Петровна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.12.1955

Дочь: Деньгина Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Зубова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Корейша Нина Михайловна

Мать ребёнка: Зубова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Зубов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Зубова Ольга Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубова Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубова Ольга Петровна

Смерть
07.12.1978
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