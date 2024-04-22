Зубов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1911
Дата смерти07.12.1978
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1911
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Зубова Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Зубова Анна Павловна
Рождение ребёнка
1945
Мать ребёнка: Зубова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
?.08.1948
Сын: Зубов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Зубова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
18.02.1951
Сын: Зубов Вячеслав
Мать ребёнка: Зубова Ольга Петровна
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.12.1955
Дочь: Деньгина Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Зубова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Корейша Нина Михайловна
Мать ребёнка: Зубова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
1960
Мать ребёнка: Зубова Ольга Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубова Ольга Петровна
Смерть
07.12.1978