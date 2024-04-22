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Зубов Василий Иосифович

Место рождения

Ломовка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

30.12.1890

Дата смерти

?.06.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1890

Отец: Зубов Иосиф Степанович

Мать: Зубова Мария Павловна

Ломовка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.10.1911

Сын: Зубов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Зубова Прасковья Даниловна

Ломовка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Зубова Прасковья Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молева Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Зубова Прасковья Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Зубова Прасковья Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Зубова Прасковья Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Зубова Прасковья Даниловна

Смерть
?.06.1945
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