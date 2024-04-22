Зубов Василий Иосифович
Место рождения
Дата рождения30.12.1890
Дата смерти?.06.1945
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1890
Отец: Зубов Иосиф Степанович
Мать: Зубова Мария Павловна
Рождение ребёнка
20.10.1911
Мать ребёнка: Зубова Прасковья Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Зубова Прасковья Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зубова Прасковья Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Зубова Прасковья Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Зубова Прасковья Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зубова Прасковья Даниловна
Смерть
?.06.1945