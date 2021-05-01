Зубов Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1948
Дата смерти?.05.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1948
Отец: Зубов Михаил Васильевич
Мать: Зубова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Абрамова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Зубова Альбина
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Оксана Владимировна
Мать ребёнка: Зубова Альбина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубова Альбина
Смерть
?.05.2021