Зубов Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубов Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1948

Дата смерти

?.05.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1948

Отец: Зубов Михаил Васильевич

Мать: Зубова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Абрамова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Зубова Альбина

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Оксана Владимировна

Мать ребёнка: Зубова Альбина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубова Альбина

Смерть
?.05.2021
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