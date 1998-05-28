Зубова (Башляева) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения18.07.1918
Дата смерти28.05.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1918
Отец: Башляев Петр Иванович
Мать: Башляева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1945
Отец ребёнка: Зубов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
?.08.1948
Сын: Зубов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Зубов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
18.02.1951
Сын: Зубов Вячеслав
Отец ребёнка: Зубов Михаил Васильевич
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.12.1955
Дочь: Деньгина Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Зубов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Корейша Нина Михайловна
Отец ребёнка: Зубов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1960
Отец ребёнка: Зубов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.05.1998