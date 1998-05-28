Зубова (Башляева) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова (Башляева) Ольга Петровна

Место рождения

Елховка, Спасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.07.1918

Дата смерти

28.05.1998

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1918

Отец: Башляев Петр Иванович

Мать: Башляева Анна Васильевна

Елховка, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1945

Сын: Зубов Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Зубов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
?.08.1948

Сын: Зубов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Зубов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
18.02.1951

Сын: Зубов Вячеслав

Отец ребёнка: Зубов Михаил Васильевич

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.12.1955

Дочь: Деньгина Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Зубов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Корейша Нина Михайловна

Отец ребёнка: Зубов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1960

Сын: Зубов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Зубов Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Михаил Васильевич

Смерть
28.05.1998
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