Зубов Валерий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубов Валерий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Дата смерти

?.05.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Зубов Михаил Васильевич

Мать: Зубова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
1973

Дочь: Ванечкина Елена Валериевна

Мать ребёнка: Зубова Ольга

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Слизова Татьяна Валериевна

Мать ребёнка: Зубова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубова Ольга

Смерть
?.05.1998
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