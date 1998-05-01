Зубов Валерий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
Дата смерти?.05.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: Зубов Михаил Васильевич
Мать: Зубова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Ванечкина Елена Валериевна
Мать ребёнка: Зубова Ольга
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Слизова Татьяна Валериевна
Мать ребёнка: Зубова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубова Ольга
Смерть
?.05.1998