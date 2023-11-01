Никитина (Зубова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Зубова) Марина

Место рождения

Нижний Новгород

Дата рождения

07.09.1976

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1950 г.р.

Муж

1973 г.р.

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1976

Отец: Зубов Вячеслав

Мать: Зубова Татьяна Алексеевна

Нижний Новгород
Образование
Между 1983 и 1993
школа 115 Нижнего Новгорода
Образование
Между 1993 и 1998
НГПУ им. Минина, геофак
высшее
Рождение ребёнка
13.04.2000

Сын: Комаров Вячеслав

Отец ребёнка: Комаров Андрей

Нижний Новгород
Бракосочетание
31.07.2013

Муж: Никитин Эдуард

Нижний Новгород
Рождение ребёнка
12.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Эдуард

Нижний Новгород
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