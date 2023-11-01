Никитина (Зубова) Марина
Место рожденияНижний Новгород
Дата рождения07.09.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1976
Отец: Зубов Вячеслав
Нижний Новгород
Образование
Между 1983 и 1993
школа 115 Нижнего Новгорода
Образование
Между 1993 и 1998
НГПУ им. Минина, геофак
высшее
Рождение ребёнка
13.04.2000
Сын: Комаров Вячеслав
Отец ребёнка: Комаров Андрей
Нижний Новгород
Бракосочетание
31.07.2013
Муж: Никитин Эдуард
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
12.08.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Эдуард
Нижний Новгород