Зубов Алексей
Место рожденияНижний Новгород
Дата рождения23.10.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1983
Отец: Зубов Вячеслав
Нижний Новгород
Бракосочетание
15.12.2007
Жена: Зубова Елена
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
31.10.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубова Елена
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
17.04.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубова Елена
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
2021
Дочь: Зубова Алёна Алексеевна
Мать ребёнка: Зубова Елена
Образование
202004
НГТУ им. Алексеева
Высшее