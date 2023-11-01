Зубов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубов Алексей

Место рождения

Нижний Новгород

Дата рождения

23.10.1983

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1950 г.р.

Жена

1984 г.р.

Дети

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2021 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1983

Отец: Зубов Вячеслав

Мать: Зубова Татьяна Алексеевна

Нижний Новгород
Бракосочетание
15.12.2007

Жена: Зубова Елена

Нижний Новгород
Рождение ребёнка
31.10.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубова Елена

Нижний Новгород
Рождение ребёнка
17.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубова Елена

Нижний Новгород
Рождение ребёнка
2021

Дочь: Зубова Алёна Алексеевна

Мать ребёнка: Зубова Елена

Образование
202004
НГТУ им. Алексеева
Высшее
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