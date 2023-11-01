Зубова (Федотова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.12.2007
Муж: Зубов Алексей
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
31.10.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зубов Алексей
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
17.04.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зубов Алексей
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
2021
Дочь: Зубова Алёна Алексеевна
Отец ребёнка: Зубов Алексей