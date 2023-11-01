Зубова (Федотова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова (Федотова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1983 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
2021 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1984

Отец: Федотов ?

Мать: ?

Бракосочетание
15.12.2007

Муж: Зубов Алексей

Нижний Новгород
Рождение ребёнка
31.10.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубов Алексей

Нижний Новгород
Рождение ребёнка
17.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубов Алексей

Нижний Новгород
Рождение ребёнка
2021

Дочь: Зубова Алёна Алексеевна

Отец ребёнка: Зубов Алексей

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