Зубова (Легошина) Татьяна
Место рожденияДрезден
Дата рождения08.11.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1950
Дрезден
Бракосочетание
07.07.1973
Муж: Зубов Вячеслав
Рождение ребёнка
04.01.1974
Дочь: Зубова Наталья
Отец ребёнка: Зубов Вячеслав
Рождение ребёнка
07.09.1976
Дочь: Никитина Марина
Отец ребёнка: Зубов Вячеслав
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
23.10.1983
Сын: Зубов Алексей
Отец ребёнка: Зубов Вячеслав
Нижний Новгород