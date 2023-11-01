Зубова (Легошина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова (Легошина) Татьяна

Место рождения

Дрезден

Дата рождения

08.11.1950

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1950

Отец: Легошин Алексей Петрович

Мать: Легошина Александра Георгиевна

Дрезден
Бракосочетание
07.07.1973

Муж: Зубов Вячеслав

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.01.1974

Дочь: Зубова Наталья

Отец ребёнка: Зубов Вячеслав

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.09.1976

Дочь: Никитина Марина

Отец ребёнка: Зубов Вячеслав

Нижний Новгород
Рождение ребёнка
23.10.1983

Сын: Зубов Алексей

Отец ребёнка: Зубов Вячеслав

Нижний Новгород
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