Легошина (Сурнина) Александра Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легошина (Сурнина) Александра Георгиевна

Место рождения

Мячково, Володарский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

11.05.1923

Дата смерти

25.11.2016

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1923

Отец: Сурнин Георгий Евгеньевич

Мать: Сурнина Мария Васильевна

Мячково, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.05.1947

Сын: Легошин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Легошин Алексей Петрович

Рождение ребёнка
08.11.1950

Дочь: Зубова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Легошин Алексей Петрович

Дрезден
Бракосочетание
25.11.2016

Муж: Легошин Алексей Петрович

Смерть
25.11.2016
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