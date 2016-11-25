Легошина (Сурнина) Александра Георгиевна
Место рождения
Дата рождения11.05.1923
Дата смерти25.11.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1923
Рождение ребёнка
09.05.1947
Сын: Легошин Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Легошин Алексей Петрович
Рождение ребёнка
08.11.1950
Дочь: Зубова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Легошин Алексей Петрович
Дрезден
Бракосочетание
25.11.2016
Смерть
25.11.2016