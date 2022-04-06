село Мячково, Володарский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Мячково

Володарский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Гороховецкий (Гороховский) уезд
1650Мячкова Слободка, с. каз.при р. Клязьме и озз. Мячковском и Долгом.779180288Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд, Мячковская волость
1084. Мячково, слобода бывшая государственная, при реке Клязьме, дворов 122, жителей 534, волостное правление (уездный город в 7 верстах), церковь православная, школа. В Показать все

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Гороховецкий уезд, Мячковская волость
2378Мячково слобода5931031777

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Володарский район
18411Мячковосело56°14'42°48'O-38-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Володарский муниципальный район, Сельское поселение Ильинский сельсовет
22631408111с Мячковосело

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