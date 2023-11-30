Сурнина (Червякова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.03.1895
Дата смерти22.10.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1923
Дочь: Легошина Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Сурнин Георгий Евгеньевич
Мячково, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1977