Сурнина (Червякова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурнина (Червякова) Мария Васильевна

Место рождения

Старково, Володарский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

10.03.1895

Дата смерти

22.10.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Старково, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.05.1923

Дочь: Легошина Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Сурнин Георгий Евгеньевич

Мячково, Володарский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурнин Георгий Евгеньевич

Смерть
22.10.1977
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