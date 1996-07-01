Платонов Евгений Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлатонов Евгений Дмитриевич

Платонов Евгений Дмитриевич

avatar

Место рождения

Этково, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

24.07.1927

Дата смерти

01.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1927

Отец: Платонов Дмитрий Филипович

Мать: Платонова Аксинья Михайловна

Этково, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
18.06.1953

Жена: Платонова Нина Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Сокольнический отдел ЗАГС г.Москвы I-МЮ 813017
Рождение ребёнка
15.08.1955

Дочь: Платонова Вера Евгеньевна

Мать ребёнка: Платонова Нина Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Платонова Нина Сергеевна

Смерть
01.07.1996
Долгопрудненское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close