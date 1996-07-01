Платонов Евгений Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения24.07.1927
Дата смерти01.07.1996
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1927
Бракосочетание
18.06.1953
Жена: Платонова Нина Сергеевна
Сокольнический отдел ЗАГС г.Москвы I-МЮ 813017
Рождение ребёнка
15.08.1955
Дочь: Платонова Вера Евгеньевна
Мать ребёнка: Платонова Нина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Платонова Нина Сергеевна
Смерть
01.07.1996
Долгопрудненское кладбище