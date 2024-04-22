Платонова Аксинья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти22.08.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
1925
Сын: Платонов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Платонов Дмитрий Филипович
Рождение ребёнка
24.07.1927
Сын: Платонов Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Платонов Дмитрий Филипович
Смерть
22.08.1977
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти - общий атеросклероз Возраст 89 лет III-МЮ 292907 Долгопрудненское кладбище