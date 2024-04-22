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Платонова Аксинья Михайловна

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Место рождения

Этково, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1888

Дата смерти

22.08.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Этково, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1925

Сын: Платонов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Платонов Дмитрий Филипович

Этково, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1927

Сын: Платонов Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Платонов Дмитрий Филипович

Этково, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
22.08.1977
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти - общий атеросклероз Возраст 89 лет III-МЮ 292907 Долгопрудненское кладбище
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