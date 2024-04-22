Платонов Дмитрий Филипович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1929
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Платонов Филипп
Рождение ребёнка
18.09.1909
Дочь: Платонова Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Платонова Анастасия Ильина
Рождение ребёнка
17.08.1911
Сын: Платонов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Платонова Анастасия Ильина
Рождение ребёнка
1925
Сын: Платонов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Платонова Аксинья Михайловна
Рождение ребёнка
24.07.1927
Сын: Платонов Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: Платонова Аксинья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Платонова Анастасия Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Платонова Анастасия Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1929
замерз