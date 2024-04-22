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Платонов Дмитрий Филипович

Место рождения

Этково, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1929

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Платонов Филипп

Мать: не указана

Этково, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1909

Дочь: Платонова Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Платонова Анастасия Ильина

Этково, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1911

Сын: Платонов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Платонова Анастасия Ильина

Этково, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1925

Сын: Платонов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Платонова Аксинья Михайловна

Этково, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1927

Сын: Платонов Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Платонова Аксинья Михайловна

Этково, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Платонова Анастасия Ильина

Этково, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Платонова Анастасия Ильина

Этково, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Платонова Анастасия Ильина

Смерть
Около 1929
Этково, Сызранский уезд, Симбирская губерния
замерз
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