Платонова (Комаркова) Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова (Комаркова) Нина Сергеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.03.1928

Дата смерти

27.10.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1928

Отец: Комарков Сергей Иванович

Мать: Линева Елена Кузьминична

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
18.06.1953

Муж: Платонов Евгений Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Сокольнический отдел ЗАГС г.Москвы I-МЮ 813017
Рождение ребёнка
15.08.1955

Дочь: Платонова Вера Евгеньевна

Отец ребёнка: Платонов Евгений Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Евгений Дмитриевич

Смерть
27.10.1999
Николо-Хованское кладбище
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