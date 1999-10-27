Платонова (Комаркова) Нина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения26.03.1928
Дата смерти27.10.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1928
Отец: Комарков Сергей Иванович
Мать: Линева Елена Кузьминична
Бракосочетание
18.06.1953
Сокольнический отдел ЗАГС г.Москвы I-МЮ 813017
Рождение ребёнка
15.08.1955
Дочь: Платонова Вера Евгеньевна
Отец ребёнка: Платонов Евгений Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.1999
Николо-Хованское кладбище