Бостанжогло (Яковлева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бостанжогло (Яковлева) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

20.05.1864

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Яковлев Василий Абрамович

Мать: Яковлева Мария

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Гальнбек Алекандра Николаевна

Отец ребёнка: Бостанжогло Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Бостанжогло Василий Николаевич

Отец ребёнка: Бостанжогло Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Смирнова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Бостанжогло Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Бостанжогло Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Бостанжогло Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бостанжогло Николай Михайлович

Смерть
20.05.1864
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