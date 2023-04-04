Бостанжогло (Яковлева) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти20.05.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Яковлев Василий Абрамович
Мать: Яковлева Мария
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Гальнбек Алекандра Николаевна
Отец ребёнка: Бостанжогло Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Бостанжогло Василий Николаевич
Отец ребёнка: Бостанжогло Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Смирнова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Бостанжогло Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Бостанжогло Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Бостанжогло Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.1864