Бостанжогло Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти09.07.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
1886
Сын: Бостанжогло Василий Васильевич
Мать ребёнка: Бостанжогло Любовь Сергеевна
Рождение ребёнка
19.01.1900
Сын: Борисовский Вадим Васильевич
Мать ребёнка: Бостанжогло Александра Петровна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Энтомолог
Работа или профессия
Неизвестно
соучредитель табачной фабрик «М.И.Бостанжогло и сыновья»
Смерть
09.07.1920
Москва, город федерального значения Москва