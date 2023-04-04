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Бостанжогло Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

09.07.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Бостанжогло Николай Михайлович

Мать: Бостанжогло Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Бостанжогло Василий Васильевич

Мать ребёнка: Бостанжогло Любовь Сергеевна

Рождение ребёнка
19.01.1900

Сын: Борисовский Вадим Васильевич

Мать ребёнка: Бостанжогло Александра Петровна

Развод
Неизвестно

Жена: Бостанжогло Любовь Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бостанжогло Любовь Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Энтомолог
Работа или профессия
Неизвестно
соучредитель табачной фабрик «М.И.Бостанжогло и сыновья»
Смерть
09.07.1920
Москва, город федерального значения Москва
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