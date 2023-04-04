Бостанжогло Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти01.03.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Гальнбек Алекандра Николаевна
Мать ребёнка: Бостанжогло Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Бостанжогло Василий Николаевич
Мать ребёнка: Бостанжогло Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Смирнова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Бостанжогло Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Бостанжогло Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Бостанжогло Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
почетный гражданин и кавалер, Торг. под фирмою «Михаил Бостанджогло с сыновьями» табаком
Работа или профессия
Неизвестно
почетный гражданин и кавалер, Торг. под фирмою «Михаил Бостанджогло с сыновьями» табаком
Работа или профессия
Неизвестно
почетный гражданин и кавалер, Торг. под фирмою «Михаил Бостанджогло с сыновьями» табаком
Работа или профессия
Неизвестно
почетный гражданин и кавалер, Торг. под фирмою «Михаил Бостанджогло с сыновьями» табаком
Смерть
01.03.1891