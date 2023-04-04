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Бостанжогло Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

01.03.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Бостанжогло Михаил Иванович

Мать: Бостанжогло Елена (Йогарда) Яковлевна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Гальнбек Алекандра Николаевна

Мать ребёнка: Бостанжогло Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Бостанжогло Василий Николаевич

Мать ребёнка: Бостанжогло Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Смирнова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Бостанжогло Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Бостанжогло Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Бостанжогло Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бостанжогло Мария Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
почетный гражданин и кавалер, Торг. под фирмою «Михаил Бостанджогло с сыновьями» табаком
Работа или профессия
Неизвестно
почетный гражданин и кавалер, Торг. под фирмою «Михаил Бостанджогло с сыновьями» табаком
Работа или профессия
Неизвестно
почетный гражданин и кавалер, Торг. под фирмою «Михаил Бостанджогло с сыновьями» табаком
Работа или профессия
Неизвестно
почетный гражданин и кавалер, Торг. под фирмою «Михаил Бостанджогло с сыновьями» табаком
Смерть
01.03.1891