Бостанжогло (Милиоти) Елена (Йогарда) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бостанжогло (Милиоти) Елена (Йогарда) Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Бостанжогло Василий Михайлович

Отец ребёнка: Бостанжогло Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Бостанжогло Николай Михайлович

Отец ребёнка: Бостанжогло Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Яковлева Александра Михайловна

Отец ребёнка: Бостанжогло Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Алексеева Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Бостанжогло Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Карпова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Бостанжогло Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Бостанжогло Михаил Иванович

Смерть
1885
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