Бостанжогло (Милиоти) Елена (Йогарда) Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Сын: Бостанжогло Василий Михайлович
Отец ребёнка: Бостанжогло Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Бостанжогло Николай Михайлович
Отец ребёнка: Бостанжогло Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Яковлева Александра Михайловна
Отец ребёнка: Бостанжогло Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Алексеева Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Бостанжогло Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Карпова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Бостанжогло Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Бостанжогло Михаил Иванович
Смерть
1885