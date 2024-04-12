Бостанжогло Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти06.07.1863
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
1823
Сын: Бостанжогло Василий Михайлович
Мать ребёнка: Бостанжогло Елена (Йогарда) Яковлевна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Бостанжогло Николай Михайлович
Мать ребёнка: Бостанжогло Елена (Йогарда) Яковлевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Яковлева Александра Михайловна
Мать ребёнка: Бостанжогло Елена (Йогарда) Яковлевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Алексеева Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Бостанжогло Елена (Йогарда) Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Карпова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Бостанжогло Елена (Йогарда) Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Бостанжогло Елена (Йогарда) Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Смерть
06.07.1863