Алексеева (Бостанжогло) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
Около 1851
Рождение ребёнка
27.10.1852
Сын: Алексеев Николай Александрович
Отец ребёнка: Алексеев Александр Владимирович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Четверикова Мария Александровна
Отец ребёнка: Алексеев Александр Владимирович
Рождение ребёнка
14.11.1863
Дочь: Четверикова Александра Александровна
Отец ребёнка: Алексеев Александр Владимирович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Руперти Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Алексеев Александр Владимирович
Смерть
1908