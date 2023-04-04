Алексеева (Бостанжогло) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Бостанжогло) Елизавета Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Бостанжогло Михаил Иванович

Мать: Бостанжогло Елена (Йогарда) Яковлевна

Бракосочетание
Около 1851

Муж: Алексеев Александр Владимирович

Рождение ребёнка
27.10.1852

Сын: Алексеев Николай Александрович

Отец ребёнка: Алексеев Александр Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Четверикова Мария Александровна

Отец ребёнка: Алексеев Александр Владимирович

Рождение ребёнка
14.11.1863

Дочь: Четверикова Александра Александровна

Отец ребёнка: Алексеев Александр Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Руперти Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Алексеев Александр Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1908
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