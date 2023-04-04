Четверикова (Алексеева) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четверикова (Алексеева) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Алексеев Александр Владимирович

Мать: Алексеева Елизавета Михайловна

Бракосочетание
Около 1877

Муж: Четвериков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Четвериков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Четвериков Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.05.1880

Сын: Четвериков Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Четвериков Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1885

Сын: Четвериков Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Четвериков Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Четвериков Сергей Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Купчиха
Смерть
1935
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