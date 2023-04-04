Четверикова (Алексеева) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
Около 1877
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Четвериков Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Четвериков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
06.05.1880
Сын: Четвериков Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Четвериков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Четвериков Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Четвериков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Четвериков Сергей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Купчиха
Смерть
1935