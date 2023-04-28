Алексеев Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти17.01.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
Около 1851
Рождение ребёнка
27.10.1852
Сын: Алексеев Николай Александрович
Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Четверикова Мария Александровна
Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
14.11.1863
Дочь: Четверикова Александра Александровна
Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Руперти Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Мануфактур-советник, глава торгового дома "Владимир Алексеев"
Работа или профессия
Неизвестно
Мануфактур-советник, глава торгового дома "Владимир Алексеев"
Смерть
17.01.1893
Похороны
Неизвестно
Новоспасский монастырь