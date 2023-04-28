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Алексеев Александр Владимирович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1821

Дата смерти

17.01.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Алексеев Владимир Семенович

Мать: Алексеева Елизавета Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1851

Жена: Алексеева Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
27.10.1852

Сын: Алексеев Николай Александрович

Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Четверикова Мария Александровна

Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
14.11.1863

Дочь: Четверикова Александра Александровна

Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Руперти Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Алексеева Елизавета Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Мануфактур-советник, глава торгового дома "Владимир Алексеев"
Работа или профессия
Неизвестно
Мануфактур-советник, глава торгового дома "Владимир Алексеев"
Смерть
17.01.1893
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Новоспасский монастырь
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